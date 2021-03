Einigung für Metallindustrie - Corona-Prämie und Sonderzahlung

Staatsregierung berät über weiteres Vorgehen beim Impfen

München: Die bayerische Staatsregierung diskutiert in einer Stunde mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, sowie mit Hausärzten über das weitere Impfmanagement. Zentral ist dabei die Frage, wie schneller geimpft werden kann. Ab morgen soll der Impfstoff auch in den ersten Hausarztpraxen verabreicht werden - nämlich in Deggendorf. Der Präsident des Landkreistages Bernreiter sagte im BR, es sei vereinbart, dass ab jetzt 50.000 Impfdosen in den Impfzentren zur Verfügung stehen, bei den Hausärzten erst 23.000 - ab Ende April dann 70.000. Enttäuscht zeigte sich Bernreiter über die Impfstoffproduktion in Deutschland. Diese sei nicht vorangetrieben worden. Wenn Firmen wie Bayer oder Novartis die Produktion übernehmen würden, würde es in Deutschland schon ganz anders aussehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2021 09:00 Uhr