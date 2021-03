Einigung für Metallindustrie - Corona-Prämie und Sonderzahlung

Nachrichtenarchiv - 30.03.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: In den Tarifverhandlungen für die nordrhein-westfälische Metall- und Elektroindustrie ist eine Einigung erzielt worden. Die Verhandlungsführer von IG Metall und Metallarbeitgebern in Düsseldorf zeigten sich sehr zufrieden. Vorgesehen ist nunr eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro für die rund 700.000 Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen. Außerdem haben die Tarifpartner zwei Einmalzahlungen in Höhe von 18,4 Prozent eines Monatseinkommens vereinbart - im Februar 2022 und in Höhe von 27,6 Prozent eines Entgelts ab Februar 2023. IG Metall-Vorstand und Gesamtmetall haben empfolen den Abschluss von Nordrhein-Westfalen auch in den übrigen Tarifgebieten zu übernehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2021 08:00 Uhr