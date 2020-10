Einigung bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist eine Einigung erzielt worden. Demnach steigen die Einkommen um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung. Die Tarifvereinbarung läuft bis Ende 2022. Wie es weiter hieß, sollen die Löhne und Gehälter zunächst zum 1. April nächsten Jahres um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro sowie zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent angehoben werden. Auszubildende bekommen jeweils 25 Euro mehr. Für die Pflegekräfte wurden gesonderte Gehaltssteigerungen vereinbart. Bundesinnenminister Seehofer sprach von einem "historischen Durchbruch". Er kündigte an, das Ergebnis werde wirkungsgleich auf die Beamten beim Bund übertragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 15:00 Uhr