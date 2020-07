Einigung bei EU-Gipfel stößt auf überwiegend positive Reaktionen

Nachrichtenarchiv - 21.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach den langen Verhandlungen beim EU-Finanzgipfel hat Bundeskanzlerin Merkel ein positives Fazit gezogen. Außergewöhnliche Ereignisse erforderten auch außergewöhnliche Methoden, sagte sie in Brüssel. Für sie zähle, dass man sich am Schluss zusammengerauft habe. EU-Ratschef Michel sprach von einem guten, starken und richtigen Deal. Die Staats- und Regierungschefs haben sich auf ein Finanzpaket in Höhe von insgesamt rund 1,8 Billionen Euro geeinigt. Darin enthalten ist der 750 Milliarden Euro schwere Aufbaufonds für besonders stark von der Corona-Pandemie betroffene Länder. 390 Milliarden davon werden als Zuschüsse gewährt, der Rest als Kredite. Dazu kommt ein EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 mit einem Umfang von insgesamt mehr als einer Billion Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 10:00 Uhr