Einigung auf Milliardenpaket deutet sich an

Berlin: In der Hauptstadt wird offenbar unter Hochdruck verhandelt: Union und SPD wollen, dass die Grünen ihren Finanzplänen zustimmen. Es geht um geplante Milliarden-Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Jetzt könnte es eine Einigung geben. Dafür spricht, dass sich die Union sich am Mittag zu einer spontanen Fraktionssitzung getroffen hat. Auch die Abgeordneten von SPD und Grünen wollten zusammenkommen. Eine Einigung der wahrscheinlich nächsten Regierungskoalition mit den Grünen ist nötig, um auf die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu kommen. Damit das milliardenschwere Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur in der kommenden Woche beschlossen werden kann, muss auch der Finanzausschusses des Bundestages noch zustimmen. Diese Sitzung wurde auf 17 Uhr verschoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2025 13:00 Uhr