Einige Zehntausend demonstrieren in Budapest gegen Orban

Budapest: In der ungarischen Hauptstadt haben am Abend erneut einige Zehntausend Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Orban protestiert. Sie folgten damit einem Aufruf des Oppositionspolitikers Peter Magyar. Magyar hatte sich vor einigen Wochen von Orban abgewendet und tut sich nun mit scharfen Angriffen gegen ihn hervor. Auf der Demonstration sagte er, in Ungarn herrsche eine Oligarchie, die das Land ruiniere. Staatsanwaltschaften und Medien müssten wieder unabhängig von der Politik werden. Ungarn müsse sich wieder seinen westlichen Verbündeten annähern. Beobachter halten Magyar als aufstrebend und vielversprechend. Laut einem Meinungsforschungsinstitut könnte eine von ihm geführte Partei auf neun Prozent der Stimmen kommen. Damit wäre sie die stärkste Oppositionskraft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2024 22:45 Uhr