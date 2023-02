Einige tausend Menschen demonstrieren am Rande der Sicherheitskonferenz

Kurzmeldung ein/ausklappen Sunak fordert härteres Vorgehen gegen Russland

München: Der britische Premier Sunak hat ein härteres Vorgehen der internationalen Gemeinschaft gegen die russische Aggression in der Ukraine gefordert. Die bisherigen Antworten seien nicht stark genug, sagte Sunak in seiner Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Man befinde sich in diesem Krieg gerade an einem Wendepunkt. Seine Regierung werde deshalb Länder unterstützen, die der Ukraine sofort Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen können. Zuvor hatte US-Vizepräsidentin Harris China vor militärischer Hilfe für Russland gewarnt. Alle Schritte Chinas in diese Richtung würden Aggression belohnen und das Töten fortsetzen, sagte sie in ihrer Rede. Gleichzeitig betonte Harris, ihre Regierung werde sich dafür einsetzen, dass russische Verantwortliche für die Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Verantwortung gezogen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 15:00 Uhr