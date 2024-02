Einige Straßen in Tirol nach Neuschnee noch gesperrt

Innsbruck: Nach einer stundenlangen Sperre ist die Brenner-Autobahn wieder befahrbar. Starker Schneefall hatte den Verkehr ab Innsbruck lahmgelegt - 150 Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Das Rote Kreuz verteilte heiße Getränke und Snacks an Autofahrer im Stau. Inzwischen sind nur noch einige Bundes- und Landstraßen in Tirol gesperrt. Die Lawinengefahr in den Bergen ist allerdings auf die zweithöchste Stufe gestiegen, nachdem dort in kurzer Zeit knapp 70 Zentimeter Schnee gefallen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 11:00 Uhr