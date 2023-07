Einige Städte in Frankreich erleben fünfte Krawallnacht

Meldungsarchiv - 02.07.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: In Frankreich ist es die fünfte Nacht in Folge zu Krawallen und Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Dabei wurden jüngsten Angaben zufolge 719 Menschen festgenommen. In Paris wurden die Champs Élysées geräumt, in Lyon und Nizza kam es zu Plünderungen, auch in kleineren Orten griffen Randalierer Rathäuser und öffentliche Einrichtungen an. In einem südlichen Vorort von Paris rammten Demonstranten mit einem Auto das Haus eines Bürgermeisters. Dabei wurden dessen Frau und Tochter verletzt. Polizei und Spezialeinheiten waren erneut mit 45.000 Kräften im Einsatz, viele Städte hatten nächtliche Ausgangssperren verhängt. Frankreichs Präsident Macron hat seinen für heute geplanten Staatsbesuch in Deutschland verschoben. Auslöser für die Krawalle in Frankreich war der tödliche Schuss eines Polizisten auf einen 17jährigen bei einer Fahrzeugkontrolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2023 09:00 Uhr