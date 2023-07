Einige Städte in Frankreich erleben fünfte Krawallnacht

Meldungsarchiv - 02.07.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: In vielen Orten Frankreichs hat es die fünfte Nacht in Folge Krawalle gegeben. Während in einigen Städten die Lage offenbar weniger angespannt war als in den Nächten zuvor, kam es vor allem in Paris, Marseille und Lyon wieder zu Ausschreitungen. Die Zeitung "Le Figaro" berichtet, in Paris habe ein Großaufgebot von Polizisten mit Tränengas den Prachtboulevard Champs Elysées geräumt. Innenminister Darmanin schrieb auf Twitter von mindestens 486 Festnahmen - nach über 1300 in der Nacht auf Samstag. Premierministerin Borne lobte den Mut der Einsatzkräfte. Landesweit seien 45.000 Polizisten und Tausende Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Das Auswärtige Amt hat seine Sicherheitswarnungen für Frankreich aktualisiert. Präsident Macron hat seinen für heute geplanten Staatsbesuch in Deutschland verschoben. Auslöser für die Krawalle in Frankreich war der tödliche Schuss eines Polizisten auf einen 17jährigen bei einer Fahrzeugkontrolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2023 07:00 Uhr