Einige bayerische Kommunen verschärfen Maßnahmen

EU will Sanktionen gegen Machtapparat in Belarus ausweiten

Luxemburg: Wegen der anhaltenden Gewalt gegen Demonstranten in Belarus will die EU ihre Sanktionen gegen den Machtapparat in Minsk ausweiten. Die Außenminister beschlossen bei einem Treffen in Luxemburg, weitere Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich die Lage in dem Land nicht verbessere. Als eine Person, die dann betroffen sein soll, wird neben ranghohen Beamten konkret auch Präsident Lukaschenko genannt. Das hatte zuvor unter anderen Bundesaußenminister Maas gefordert. Seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August demonstrieren regelmäßig Tausende in Belarus. Auch die EU erkennt die Wiederwahl Lukaschenkos nicht an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.10.2020 18:45 Uhr