Einheitsfeier in Schwerin geht zu Ende

Schwerin: In der Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern gehen heute die Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Deutschen Einheit zu Ende. Am Vormittag will die gastgebende Ministerpräsidentin Schwesig einen Rundgang über das Bürgerfest machen, am Nachmittag stellt sie sich im Innenhof des Schlosses den Fragen der Menschen. Mit mehreren Konzerten am Abend klingt die dreitägige Feier dann aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2024 03:00 Uhr