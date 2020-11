Einheitliche Impfstrategie von Bund und Ländern steht offenbar

Bundespolizei ermahnt fast 3.000 Bürger wegen Corona-Verstößen

Potsdam: Die Bundespolizei hat am ersten Tag des Teil-Lockdowns knapp 3.000 Bürger wegen Verstößen ermahnt. Wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam darüber hinaus mitteilte, gab es 26 Meldungen an die örtlichen Gesundheitsämter, um Bußgeldverfahren einzuleiten. Insgesamt waren etwa 6.000 Bundespolizisten unterwegs, um an Grenzen, in Zügen, Bahnhöfen und auf Flughafen Menschen ohne Mund-Nase-Bedeckung anzusprechen. Auch wiesen sie Einreisende aus Risikogebieten auf die Quarantänevorschriften hin. Angesichts der Kritik an den weitreichenden Corona-Beschränkungen will die große Koalition eine genauere gesetzliche Grundlage dafür schaffen und damit die Auflagen gerichtsfester zu machen. Laut SPD-Fraktionschef Mützenich geht es darum, sehr allgemeine Formulierungen im Infektionsschutzgesetz zu konkretisieren. Am Freitag berät der Bundestag zum ersten Mal darüber.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 23:00 Uhr