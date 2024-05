Eingestürtzes Lokal auf Mallorca - Ermittlungen laufen

Palma de Mallorca: Nach dem Einsturz eines Lokals an der Playa de Palma auf Mallorca laufen die Ermittlungen zur Unglücksursache. Als möglich gilt, dass sich zu viele Menschen auf der Terrasse im 1. Stock aufgehalten hatten und die Konstruktion das Gewicht nicht ausgehalten hat. Vier Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, auch zwei deutsche Frauen im Alter von 20 und 30 Jahren. 16 Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser. Fünf Verletzte sind noch in kritischem Zustand. Der Unfall geschah direkt am Strand auf der auch bei deutschen Touristen beliebten Partymeile von Mallorca.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 07:00 Uhr