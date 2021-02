Nachrichtenarchiv - 22.02.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern kehren heute weitere Jahrgänge in die Schulen zurück. Es handelt sich dabei in erster Linie um Grundschüler und Abschlussklassen. Voraussetzung ist, dass die 7-Tage-Inzidenz in den Landkreisen und kreisfreien Städten unter 100 liegt. Wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt Wechselunterricht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.02.2021 03:00 Uhr