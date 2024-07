Einflussreiche US-Demokraten unterstützen Harris' Kandidatur

Washington: In den USA stützen zwei einflussreiche Politiker der Demokraten die Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris. So stellte sich der Mehrheitsführer im Senat, Schumer, hinter Harris, ebenso Hakeem Jeffries, Fraktionsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus. Jeffries sagte, Harris habe der Partei und der Nation "Energie verliehen". Schumer erklärte, er und Jeffries hätten mit der Unterstützung für die Vizepräsidentin gewartet, bis sie genügend Rückhalt unter den Delegierten für den Parteitag habe. Nach Medienberichten hat Harris schon jetzt genügend Stimmen, um auf dem Parteitag der Demokraten im August zur Kandidatin nominiert zu werden. Der amtierende US-Präsident Biden will morgen in einer Rede an die Nation die Gründe für seinen Rückzug erläutern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 21:00 Uhr