Einfluss des Rechtsaußenflügels in der AfD wächst

Immer mehr Städte überschreiten Corona-Grenzwert

Stuttgart: Immer mehr Städte in Deutschland sind Corona-Hotspots. In Stuttgart liegt der Corona-Warnwert laut Robert-Koch-Institut mittlerweile bei 50,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Geplant sind nun etwa eine Sperrstunde sowie eine Maskenpflicht in der Innenstadt. Außerdem liegen zum Beispiel Berlin, Bremen, Essen, Frankfurt und Köln über dem Grenzwert. München liegt knapp darunter. In Bayern gelten Memmingen, Regen und Fürstenfeldbruck als Corona-Hotspots. In Rosenheim liegt der Wert mit 70,8 am höchsten. Angesichts der steigenden Zahlen sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann der "Bild am Sonntag", er erwarte von den Bürgern, dass sie aus Verantwortungsbewusstsein nicht mehr alles machen, was sie noch dürfen. Wenn die Infektionslage sich weiter so entwickele, könne es keine Weihnachtsmärkte geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2020 12:00 Uhr