Eines der Todesopfer in Washington stammt aus Nürnberg

Bei dem Angriff vor dem Jüdischen Museum in Washington ist ein Mann ums Leben gekommen, der in Nürnberg geboren und aufgewachsen ist. Das hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft Nürnberg-Mittelfranken mitgeteilt. Bei dem zweiten Todesopfer handele es sich um die Verlobte des Mannes. Der mutmaßliche Täter hatte offenbar ein antisemitisches Motiv. Bei seiner Festnahme soll er "Free Palestine" gerufen haben, also "befreit Palästina".

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2025 11:15 Uhr