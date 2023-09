Einer Studie zufolge sind sechs von neun planetaren Belastungsgrenzen überschritten

Potsdam: Einer Studie zufolge sind in sechs von neun Teilbereichen die Belastungsgrenzen der Erde bereits überschritten. Das hat ein internationales Forschungsteam errechnet. Bei den so genannten planetaren Belastungsgrenzen handelt es sich beispielsweise um die Nutzung von Süßwasser, die Funktion der Biosphäre oder das Klima. Beteiligt an der Studie war auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Direktor Rockström betonte, man wisse nicht, wie lange solche entscheidenden Grenzen derart überschritten werden können, bis die Auswirkungen zu unumkehrbaren Schäden führen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2023 10:45 Uhr