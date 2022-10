Eine tote Person nach Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben begonnen

München: In der Metall- und Elektro-Industrie haben um Mitternacht Warnstreiks begonnen. Unter anderem haben Beschäftigte beim Automobilzulieferer Bosch in Bamberg die Nachtschicht vier Stunden früher beendet. Auch bei Linde in Weilbach, Mahle-Behr in Neustadt an der Donau und an mehreren BMW-Standorten finden Aktionen statt. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der Branche acht Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Die Arbeitgeber haben bisher unter anderem eine Einmalzahlung angeboten.

