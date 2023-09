Eine Tote bei Unfall mit Reisebus in Österreich

Bei einem Unfall mit einem Reisebus sind in Österreich eine Frau getötet und rund 20 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam das Fahrzeug in den frühen Morgenstunden bei Micheldorf in Kärnten von der Straße ab, prallte gegen eine Leitplanke und kippte um. Der Reisebus des Unternehmens "Flixbus" kam laut Polizei aus Berlin und war auf dem Weg nach Triest in Italien. Bei der Toten handelt es sich laut Polizei um eine 19 Jahre alte Österreicherin, eine 25-Jährige Deutsche kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 19.09.2023 13:00 Uhr