Eine Milliarde Menschen weltweit ist laut WHO fettleibig

Genf: Die Zahl der Menschen mit Adipositas ist rasant gestiegen. Wie aus einer neuen Studie hervorgeht, waren weltweit 2022 mehr als eine Milliarde Menschen betroffen. Das sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO mehr als doppelt so viele Fettleibige wie noch 1990. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 19 Jahren hat sich die Zahl sogar vervierfacht. Die WHO spricht von einer "Adipositas-Epidemie" und fordert mehr Aufklärung und weniger Werbung für ungesunde Lebensmittel. Adipositas kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs auslösen. Ab einem Body-Mass-Index von 30 gelten Menschen als adipös.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2024 09:15 Uhr