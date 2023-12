Eindringlicher Appell zu Austieg aus Öl und Kohle vor Scholz-Rede

Dubai: Bundeskanzler Scholz hält heute eine Rede bei der UN-Klimakonferenz COP28 in die Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort hatte er nach der Ankunft an der Gründungsveranstaltung des Klimaclubs teilgenommen - den er vor ein-einhalb Jahren gegründet hatte. Die bisher beteiligten 36 Staaten sehen sich als Vorreiter beim Klimaschutz. UN-Generalsekretär Guterres richtete einen eindringlichen Appell zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas an die Weltgemeinschaft. Ein brennender Planet könne nicht mit einem Feuerwehrschlauch aus fossilen Brennstoffen gerettet werden, so Guterres. Der Umstieg auf erneuerbare Energie müssen beschleunigt werden, sonst stehe das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel.

