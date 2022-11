Einbrecher stehlen Goldschatz im Millionenwert aus bayerischem Keltenmuseum

Nachrichtenarchiv - 22.11.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Manching: Einbrecher haben in dem oberbayerischen Markt einen mehrere Millionen Euro teuren Goldschatz erbeutet. Die Münzen aus der Keltenzeit werden laut LKA auf einen Wert von mehreren Millionen Euro geschätzt. Der Goldschatz war das Aushängeschild des Museums in Manching. Es handelt sich um den größten keltischen Goldfund, der im vergangenen Jahrhundert aufgetaucht ist. Ein Grabungsteam hatte vor 23 Jahren insgesamt rund 450 Münzen entdeckt, die etwa 2000 Jahre alt sind. Bayerns Kunstminister Blume sprach von einem enormen kulturellen Schaden. Die Goldmünzen seien als Zeugnisse unserer Geschichte unersetzlich. Es müsse alles getan werden, um die Kriminellen zu fassen, so Blume. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter versuchen werden, den Goldschatz illegal auf dem Kunstmarkt zu verkaufen oder dass sie ihn einschmelzen wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2022 21:00 Uhr