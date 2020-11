Einbrecher erbeuten Millionen aus Zollamt am Niederrhein

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Emmerich: Nach dem Millionenraub im Zollamt der nordrhein-westfälischen Stadt haben die Behörden eine Belohnung von 100.000 Euro ausgelobt. Außerdem fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem Mann, der bei der Tat möglicherweise Wache stand. Er sei zur Tatzeit in der Nähe des Hauptzollamtes von Emmerich auffällig umhergelaufen, so die Polizei. Möglicherweise handelt es sich auch nur um einen Zeugen. Wer die drei anderen Männer sind, die am frühen Morgen des 1. November mit einem Kernbohrer in den Tresorraum eindrangen und dann sechseinhalb Millionen Euro erbeuteten, ist noch unklar. Das Geld luden sie laut Augenzeugen in einen weißen Transporter mit einem Kennzeichen des Landkreises Kleve. Von ihnen fehlt jede Spur.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 20:00 Uhr