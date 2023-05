Ein Viertel aller Viertklässler kann laut Studie nicht ausreichend lesen

Meldungsarchiv - 16.05.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Viele Kinder in Deutschland können nach vier Jahren Grundschule kaum lesen. Das ist ein Ergebnis der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung, kurz IGLU, die am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach erreichen 25 Prozent der Kinder nicht das Mindestniveau beim Textverständnis, das für die Anforderungen im weiteren Verlauf der Schulzeit nötig wäre. Bei der letzten Iglu-Erhebung, die Ende 2017 veröffentlicht wurde, lag der Anteil dieser Gruppe noch bei 19 Prozent. Die Autoren der Studie schreiben, der Anteil der betroffenen Schülerinnen und Schüler sei "alarmierend hoch". Der deutschen Bildungspolitik stellt die Studie ein schlechtes Zeugnis aus. Darin heißt es, die vor mehr als 20 Jahren formulierten Bildungsziele seien an vielen Stellen nicht erreicht worden. In Sachen Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit habe sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten praktisch nichts verändert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2023 12:00 Uhr