Aschheim: Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Aschheim im Landkreis München ist am frühen morgen eine Person verletzt worden. In sieben Wohncontainern war aus bislang unbekannten Gründen Feuer ausgebrochen. Daraufhin mussten etwa 40 Bewohner der gesamten Unterkunft in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 08:00 Uhr