Ein Verletzter bei Brand im Asylantenheim Aschheim

Das Wetter in Bayern: stark bewölkt, vereinzelt Schneefall

Das Wetter in Bayern: Heute oft stark bewölkt, vereinzelt Schneeschauer. Im Süden trüb mit anhaltendem Schneefall, der sich tagsüber ins Allgäu zurückzieht. Temperaturen plus 2 bis minus 3 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen im Oberallgäu sowie in Teilen der Ammergauer Alpen und dem Werdenfelser Land. Die weiteren Aussichten: Morgen wechselhaft mit etwas Schnee. Am Samstag meist trocken und freundlich, aber etwas kälter. Am Sonntag von Westen her dichte Wolken und wieder Schneefall.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 06:00 Uhr