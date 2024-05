Ein Toter und viele Verletzte bei schweren Turbulenzen auf Weg nach Singapur

Bangkok: Auf einem Flug von London nach Singapur ist bei schweren Turbulenzen ein Mensch gestorben, mehr als 30 weitere Insassen wurden verletzt. Nach Angaben der Fluglinie Singapore Airlines startete das Flugzeug in London Heathrow und musste unterwegs in die thailändische Hauptstadt Bangkok umgeleitet werden. An Bord der Boeing 777 befanden sich 211 Passagiere und 18 Besatzungsmitglieder. Die Airline arbeite mit den lokalen Behörden in Thailand zusammen, um medizinische Hilfe bereitzustellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 13:15 Uhr