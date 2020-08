Ein Toter und viele Verletzte bei Ausschreitungen in Beirut

Volle Badeseen und hohe Waldbrandgefahr in Bayern

München: Hochsommerliche Temperaturen haben zu einem Ansturm auf die bayerischen Badeseen geführt. Die Parkplätze an Strandbädern, Seen und Freibädern waren vom Vormittag an schnell dicht. Die Polizei führte verschärfte Kontrollen durch, um die Rettungswege freizuhalten. In Oberbayern blockierten einige hundert Menschen am Vormittag die Zufahrt zur Zugspitzbahn und zum Eibsee in Grainau. Sie wollten auf den massiven Ausflugsverkehr hinweisen. Hitze und Trockenheit haben auch wieder zu erhöhter Waldbrandgefahr geführt. Vor allem in Mittelfranken sei das Risiko hoch, so die Behörden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.08.2020 20:45 Uhr