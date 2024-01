Ein Toter und Verletzte durch Böllerunfälle, Silvesternacht aber ruhiger als erwartet

Berlin: Die Silvesternacht ist ruhiger verlaufen als erwartet, allerdings gab es in wieder zahlreiche Verletzte und einen Toten durch Feuerwerksunfälle. In Koblenz wurde ein 18-Jähriger beim Zünden eines Böllers tödlich verletzt. In Inzell in Oberbayern wurde ein 12-Jähriger von einem Querschläger am Kopf getroffen und musste in der Klinik behandelt werden. Und in Landshut wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt, als ein Böller in seiner Hand explodierte. In Berlin sind die befürchteten Ausschreitungen ausgeblieben. Zwar gab es Angriffe auf Einsatzkräfte, allerdings zeigte die Polizei mit mehr als 3.000 Beamten in der Stadt deutliche Präsenz. Rund 300 Personen wurden festgenommen, meist wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Auch in Köln, wo nach den Terrordrohungen am Kölner Dom strenge Sicherheitsvorkehrungen galten, blieb die Lage unter Kontrolle. Die Polizei in München musste zu fast 500 Einsätzen ausrücken, vor allem wegen Bränden und dem Einsatz von Pyrotechnik, auch am Marienplatz, wo eigentlich ein Feuerwerksverbot galt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 09:15 Uhr