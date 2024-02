Ein Toter und mehrere Verletzte nach Schüssen bei Siegesparade der Kansas City Chiefs

Kansas City: Am Rande einer Parade zu Ehren der amerikanischen Footballmannschaft Kansas City Chiefs ist es in der Nacht zu mehreren Schüssen gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde dabei ein Mensch getötet, 21 weitere Personen wurden verletzt. Unter ihnen sollen sich drei in einem kritischen und fünf in einem ernsten Zustand befinden. Laut Polizei wurden drei verdächtige Personen festgenommen. Die Hintergründe der Tat seien im Moment aber noch völlig unklar. Den Behörden zufolge fielen die Schüsse in der Nähe des Bahnhofs nahe einem Parkhaus. Ob die Tat in Verbindung mit der Siegesparade stand, ist ebenfalls noch offen. Bei dem Umzug hatten die Kanas City Chiefs ihren vierten Super Bowl-Titel gefeiert. Alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Vereins seien in Sicherheit, so der örtliche Bürgermeister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 06:00 Uhr