Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfall mit Reisebus an bayerischer Grenze

Meldungsarchiv - 25.07.2023 00:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ehrwald: In Tirol ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus ein Mensch ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Der Bus stieß in der Nähe zur bayerischen Grenze frontal mit einem Auto zusammen. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Loisach geschleudert. Der 19-jährige Fahrer aus Deutschland starb noch an der Unfallstelle. Im Bus wurden der Fahrer und die Reiseleiterin verletzt. Der Busfahrer musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren 50 Menschen an Bord. Die Reisegruppe kam aus dem Raum Chemnitz. Die Unfallursache ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 00:00 Uhr