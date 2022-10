Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen vor Restaurant in Nürnberger Südstadt

Tausende protestieren in Ostdeutschland gegen Energiepolitik

Schwerin: In vielen ostdeutschen Städten haben am Abend wieder Tausende Menschen gegen die hohen Energiepreise und die Politik der Bundesregierung protestiert. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern zählte etwa 6.000 Demonstranten in mehr als 12 Städten, die meisten in Schwerin. Ähnliches berichten die Einsatzkräfte in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. In Dresden rief die islamfeindlichen Pegida-Bewegung nach monatelanger Pause erstmals wieder zu einem Abendspaziergang auf.

