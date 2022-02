Ein Toter nach Fährenbrand vor Korfu geborgen

Corona-Reisebestimmungen werden international immer weiter gelockert

Tel Aviv: Durch die internationalen Lockerungen der Corona-Maßnahmen wird das Reisen in einige Länder wieder einfacher. Israel öffnet seine Grenzen am 1. März nun auch für ungeimpfte ausländische Touristen. Ministerpräsident Bennett begründete das mit einem stetigen Rückgang der Corona-Zahlen. Reisende müssen unabhängig vom Impfstatus einen PCR-Test vor dem Abflug und einen nach der Landung in Israel machen. Für israelische Staatsangehörige gilt die Testpflicht vor dem Abflug nicht mehr. - Auch in Australien dürfen nach zwei Jahren Abschottung jetzt wieder Touristen kommen. Zweifach Geimpfte können ohne Quarantäne einreisen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 11:15 Uhr