Ein Toter bei Wetterchaos in Italien, Frankreich und der Schweiz

Winter-Wetter sorgt in den Alpen für Chaos: In der Schweiz ist der Ski-Ort Zermatt von der Außenwelt abgeschnitten. Strom und Mobilfunk seien ausgefallen, hieß es. In Frankreich waren etwa 4.000 Haushalte zwischenzeitlich ohne Elektrizität. Im Norden Italiens sorgt dagegen heftiger Regen für steigende Flusspegel. Ein 92-Jähriger ist ertrunken.

