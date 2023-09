Ein Toter bei "Burning Man-Festival" in Nevada

Black Rock City: Nach schweren Regenfällen beim "Burning Man-Festival" in der Wüste des US-Bundesstaats Nevada ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das berichten US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Allerdings sind die genauen Umstände noch nicht geklärt; derzeit werde noch untersucht, wie es zu dem Todesfall kommen konnte, hieß es von der örtlichen Polizei. Durch den massiven Niederschlag hatte sich das Festivalgelände in eine riesige Schlammlandschaft verwandelt und wurde unpassierbar. Die Organisatoren riefen die Menschen dazu auf, an Ort und Stelle Schutz zu suchen und Lebensmittel, Wasser und andere Vorräte zu sparen. Das Gelände musste gesperrt werden, um zu verhindern, dass weitere Gäste anreisen. Eigentlich geht das "Burning Man-Festival" noch bis morgen. Unklar ist allerdings, wann die Teilnehmer abreisen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 19:00 Uhr