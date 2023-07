Kurzmeldung ein/ausklappen Ein Todesopfer bei Brand auf Frachtschiff in der Nordsee

Den Haag: Bei einem Brand auf einem Frachtschiff vor der niederländischen Wattenmeer-Insel Ameland ist ein Besatzungsmitglied ums Leben gekommen - mehrere weitere wurden verletzt. Laut Küstenwache ist die Besatzung inzwischen in Sicherheit. Das mit rund 3.000 Autos beladene Schiff stehe aber immer noch in Flammen und habe Schlagseite. Der in Panama registrierte Frachter war auf dem Weg von Bremerhaven nach Port Said, als das Feuer an Bord ausbrach. Ursache war laut der Küstenwache vermutlich ein in Brand geratenes Elektroauto. Nach Medienberichten versuchen Rettungsschiffe das Feuer zu löschen und gleichzeitig zu verhindern, dass der Frachter sinkt. Ein Schlepper habe inzwischen ein Kabel an dem 18.500 Tonnen schweren Frachtschiff befestigen können, um zu verhindern, dass es abdriftet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2023 12:45 Uhr