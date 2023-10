Ein Theater nach englischem Vorbild - Coburger Globe eröffnet

Coburg: Das Ersatzquartier für das Coburger Landestheater hat eröffnet: Am Abend hat die Stadt das neue Globe Theater präsentiert. Der runde Theaterbau ist angelehnt an jenes Londoner Theater, in dem einst William Shakespeare arbeitete. Es soll dem Landestheater eine Heimat bieten, denn dessen Hauptgebäude muss mehrere Jahre lang saniert werden. Der Bau hat rund 40 Millionen Euro gekostet, zehn Millionen kommen vom Freistaat Bayern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2023 08:15 Uhr