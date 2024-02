Ein Schwerverletzter und sechs Leichtverletzte nach Brand auf Fastnachtswagen in Kehl

Kehl: In Kehl in Baden-Württemberg ist der Fastnachtsumzug von einem schweren Unglück überschattet worden. Ein Wagen fing Feuer, ein Mann erlitt schwere Verletzungen, sechs weitere Personen wurden leicht verletzt. Der Umzug, den gestern Nachmittag mehrere Zehntausend Menschen am Straßenrand verfolgten, wurde abgebrochen. Brand-Ursache war laut Polizei eine Verpuffung eines Aggregats auf einem Anhänger.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 02:00 Uhr