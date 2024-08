Ein Mensch stirbt nach Gewitter in Oberbayern

Ettal: Über Teile Bayerns sind am Abend wieder schwere Gewitter hinweggezogen. Ein Mensch starb, als er auf einer Staatsstraße bei Ettal während des Unwetters die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen überschlug sich. Erneut mussten die Feuerwehren zahlreiche Keller auspumpen, dieses Mal vor allem im südwestlichen Oberbayern. In Rosenheim und Neuburg an der Donau gerieten Wohnhäuser durch Blitzschlag in Brand. Menschen wurden nicht verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2024 01:00 Uhr