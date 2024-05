Ein Mensch stirbt in Turbulenzen bei Flug von London nach Singapur

Bangkok: Auf dem Flug von London nach Singapur ist ein Mensch ums Leben gekommen, als die Maschine der Singapore Airlines bei Myanmar in schwere Turbulenzen geriet. Bis zu 30 Personen an Bord erlitten Verletzungen. Die Boeing 777 mit insgesamt 229 Insassen musste in Bangkok notlanden. Dort warteten bereits Krankenwagen auf dem Flugfeld, um die Verletzten aufzunehmen. Die Maschine war offenbar in eines der tropischen Gewitter geraten, die derzeit in der Region toben. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen die verwüstete Passagierkabine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 13:45 Uhr