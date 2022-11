Ein Mensch stirbt bei Erdrutsch auf Ischia

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht vielerorts frostig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend bewölkt. In manchen Niederungen neblig. In Alpennähe hingegen klar. Abkühlung auf +1 bis -7 Grad. Am Tag nur in den Hochlagen der Mittelgebirge sowie an den Alpen länger sonnig. Ansonsten oft bewölkt. 3 bis 8 Grad. Am Montag meist bewölkt, ab dem Abend etwas Regen oder Schneeregen. Auch am Dienstag weitgehend bewölkt. Wenig Temperaturänderung. Nachts teils leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2022 23:00 Uhr