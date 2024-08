Ein Mensch stirbt bei Brand in Nittendorf in der Oberpfalz

Nittendorf: Bei dem Brand in einer Wohnung in der Oberpfalz ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei bestätigte, konnte nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Nittendorf im Landkreis Regensburg eine Person nur noch tot geborgen werden. Mehrere Bewohner wurden leicht verletzt. Wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung waren auch umliegende Gebäude, darunter das Rathaus, geräumt worden. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 15:00 Uhr