Ein Kind stirbt bei Angriff auf Dnipro

Dnipro: Nach einem russischen Angriff auf einen Vorort der ukrainischen Millionenstadt haben Einsatzkräfte die Leiche eines zweijährigen Mädchens geborgen. Ein Wohnhaus war getroffen worden, unklar ist, ob durch eine Rakete oder eine Drohne. Behördenangaben zufolge wurden 22 Menschen verletzt, unter ihnen fünf Kinder. Helfer suchen in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Präsident Selenskyj veröffentlichte in der Nacht ein Video, auf dem ein völlig zerstörtes zweistöckiges Gebäude zu sehen war. Auch zehn Privathäuser in Dnipro, ein Geschäft sowie Gaspipelines sollen beschädigt worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2023 11:00 Uhr