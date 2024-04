Ein Fünftel der Deutschen ist von Armut gefährdet

Wiesbaden: Rund ein Fünftel der Menschen in Deutschland, also knapp 18 Millionen, waren 2023 von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, auf Grundlage einer Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen. Damit blieben die Werte im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Die Lebensbedingungen dieser Menschen waren deutlich eingeschränkt; viele konnten etwa nicht die Rechnungen für Miete, Hypotheken oder Versorgungsleistungen bezahlen oder eine einwöchige Urlaubsreise finanzieren. Nach einem EU-Richtwert gilt eine alleinlebende Person in Deutschland als armutsgefährdet, wenn sie netto nicht mehr als 1.310 Euro im Monat zur Verfügung hat. Für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren liegt der Schwellenwert bei 2.750 Euro im Monat.

