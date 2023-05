Ein Fünftel der Bevölkerung ist weiter von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht

Kurzmeldung ein/ausklappen Ex-Audi-Chef Stadler legt Geständnis im Prozess um Abgasskandal ab

München: Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi hat der frühere Konzernchef Stadler ein Geständnis abgelegt. Verlesen wurde es von seiner Anwältin. Wörtlich hieß es darin: "Ich sehe ein, dass es ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt bedurft hätte". Dass Diesel-Fahrzeuge manipuliert und dadurch Käufer geschädigt worden seien, habe er zwar nicht gewusst. Er habe es aber als möglich erkannt und billigend in Kauf genommen, so die Erklärung Stadlers. Das Geständnis ist Teil eines Deals mit der Münchner Staatsanwaltschaft: Im Gegenzug muss er nicht ins Gefängnis, sondern erhält eine Bewährungsstrafe. Außerdem muss er eine Geldauflage in Höhe von 1,1 Millionen Euro zahlen. Das Urteil fällt im Juni.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2023 12:00 Uhr