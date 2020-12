Ein Drittel mehr Videokameras sollen Sicherheit an Bahnhöfen erhöhen

Auslieferung des Corona-Impfstoffs in den USA hat begonnen

Washington: In den USA sind die ersten Lastwagen mit dem Corona-Impfstoff der Pharma-Unternehmen Pfizer und Biontech unterwegs. Sie fuhren aus einer Produktionsstätte in Michigan los und sollen morgen in diversen Bundesstaaten ankommen. Die Verteilung des Mittels wird die größte Impfkampagne in der Geschichte der USA einläuten. Zuerst geimpft werden sollen Mitarbeiter des Gesundheitswesens sowie Menschen in Senioren- und Pflegeheimen. Mit der ersten Auslieferung sollen etwa drei Millionen Dosen an die Bevölkerung gebracht werden. In den USA sind bislang 300.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.12.2020 21:30 Uhr