Ein Drittel der Weltbevölkerung hat kein Internet

Genf: Ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu Internet. Nach den Daten der Internationalen Fernmeldeunion waren in diesem Jahr 2,7 Milliarden Menschen offline, vorwiegend diejenigen in abgelegenen Regionen. Insgesamt ist die Zahl der Internet-Nutzer in den vergangenen Jahren gestiegen, auf aktuell 5,3 Milliarden Menschen weltweit. Der Generalsekretär der Fernmeldeunion sagte, Ziel sei es, die gesamte Weltbevölkerung bis 2030 zu vernetzen. Dafür brauche es neue Investitionen in die Infrastruktur und zusätzliche Bildungsangebote.

