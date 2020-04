Ein Drittel der Deutschen klagt über starke Belastung durch Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Fast ein Drittel der Deutschen empfindet die Corona-Auflagen als "sehr starke" oder "starke" Belastung. Das geht aus dem aktuellen "Deutschlandtrend" für das ARD-Morgenmagazin hervor. 43 Prozent der Befragten stören sich weniger stark an den Auflagen, ein Viertel fühlt sich dadurch überhaupt nicht belastet. Laut Umfrage gewinnt die Union in der Corona-Krise an Zustimmung. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 38 Prozent der Stimmen, die SPD auf 17 Prozent. Die Grünen erreichten 19 Prozent. Die AfD käme auf 9 Prozent, die Linke auf unverändert 7 Prozent, und die FDP bliebe bei 5 Prozent.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 01:00 Uhr